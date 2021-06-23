Üye Girişi
Yerelde Kadın Buluşmaları Afyonkarahisar Programı Vali Çiçek'in Katılımıyla Yapıldı - Son Dakika

Yerelde Kadın Buluşmaları Afyonkarahisar Programı Vali Çiçek'in Katılımıyla Yapıldı

23.06.2021 17:06
Yerelde Kadın Buluşmaları Afyonkarahisar Programı Vali Çiçek'in Katılımıyla Yapıldı, System.String[]

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilen "Yerelde Kadın Buluşmaları" programı Afyonkarahisar'da yapıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilen "Yerelde Kadın Buluşmaları" programı Afyonkarahisar'da yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Büyüksün Türkiye adlı kısa film gösterimi yapıldı.

Sıkıntıları En Aza İndirmeye Çalıyoruz

Ardından Afyonkarahisar İl Göç Müdürü Hakan Ergün konuştu. Ergün, İl Göç Müdürlüğü olarak mahalle buluşmaları, Türkçe kursları, yabancı üniversite öğrencilere paneller düzenleyerek sorunları en aza indirmeyi planladıklarını söyledi. Afyonkarahisar'da toplamda 21 bin 654 yabancının yaşadığını belirten Ergün, Vali Çiçek'in desteği ile yabancıların en az sıkıntı çekmesi için her türlü çalışmanın yapıldığını ifade etti.

Türkiye, Yabancılara Verdiği Hizmetler ile Dünyaya Örnek

Daha sonra konuşan Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü: "Göç hadisesi bizlerin gündemine son 10 yıl içerisinde Suriye'de yaşanan kriz sonrası girdi. Ancak göç son 10 yıla 20 yıla ait bir olgu değil. Göç tarihsel bir olgu. İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu. İnsanoğlu tarih boyunca çeşitli sebeplerle hep bir yerlere göç etmiştir. Göç insanoğlunun hep merkezinde yer almıştır. Türk tarihi de göçe yabancı değildir. Bizim milletimizin kültüründe de göç vardır. Bu topraklarda ve bu kültürün mayasında göç hep vardır. Kendimiz binlerce yıl önce oba oba, boy boy, göç ederek gelmiş ve bu toprakları yurt tutmuşuz. Dolayısıyla nerede bir mazlum, bir ihtiyaç sahibi varsa her zaman yanında olmak Türk milletinin en önemli hasletleri olmuştur. Türkiye, Suriye iç savaşı sonrası ortaya çıkan bu kriz sonrası yaşanan kitlesel göç sonrası geçmişten gelen bu anlayış ve medeniyet birikimi penceresinden bakarak kapılarını yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığı kardeşlerine hiç tereddütsüz açmış, aşını, ekmeğini paylaşmıştır. Gelen 3. 6 milyonun üzerindeki Suriyeli kardeşimize modern bir devletin vatandaşına sağlaması beklenen birçok hizmeti en iyi şekilde sağlayabildik ve sağlamaya da devam ediyoruz. Sadece Suriyelilere için değil bir milyondan fazla kişide ikamet izni ile ülkemizde yaşıyor. Dünyada maskeye, dezenfektanda ihtiyacın hat safhada olduğu dönemde yabancılar Türk vatandaşları ile eşit düzeyde hizmet aldılar ve tüm dünyaya bu anlamda örnek olduk" dedi.

Ben Göç Eden Bir Ailede Büyüdüm

Son olarak kürsüye gelen Vali Gökmen Çiçek: "Göç bu topraklarda her zaman var oldu. Bende 1940'larda Kafkasya'dan göç eden bir ailenin çocuğuyum. 1940'lı yıllardan babamın ailesi Ahıska'dan annemin ailesi Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapıyor. Türkiye'ye geldikten sonra zaten anavatan olarak bildiğimiz bu topraklarda kaynaşarak yaşam sürüyorlar. Göç hikayeleri zordur. Oradaki toprakları bırakmak, vatan özlemi duymak çok zordur. Babaannemden ben hep hasret türküleri, hikayeler dinleyerek büyüdüm. Kafamızda hep memleketimizi canlandırarak büyüdük. Kısacası sizleri anlayabilecek bir müktesebat ile büyüdüm. Fakat şunu da öğrendim. Hayat devam ediyor. Eğer orada kalır hayata uyum sağlayamazsak sıkıntı yaşıyoruz. Eğer uyum olmasaydı ben şimdi Vali olarak karşınızda olmazdım. Yaşadığımız dezavantajı avantaja çevirmek durumundayız. Bunu çocuklarınız için sağlamalısınız. Onlar yeni bir dil, yeni bir kültürle büyüyor. Uyum içinde onları özgüvenle geleceğe hazırlamalısınız. Bu açıdan bu programın burada yapılmasını önemsiyorum" diye konuştu.

Yabancılar İçin Kadın Kültür Evi Açalım

Yabancı misafirler için Afyonkarahisar'da ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Vali Gökmen Çiçek: "Afyonkarahisar kadına en çok yatırım yapan illerden birisi. Kadınlarımızla Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri ile çok güzel işler yapıyoruz. Sahra Derneği ve İl Göç Müdürlüğümüzün desteği ile inşallah yabancılarımız için de Kadın Kültür Evi yapalım. Çok güzel çalışmalar yapıyor, çok güzel ürünler üretiyorlar. Bunu değerlendirmeliyiz. Ben her sıkıntınızda, her ihtiyacınızda her zaman yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

Ülkemize uyum sürecindeki yabancı kadınlar ile ev sahibi toplumdaki kadınların ortak bir yaşam kültürü oluşturmalarını amaçlayan Yerelde Kadın Buluşmaları, katılımcıların kadın sağlığı, şiddetin önlenmesi, ebeveyn tutumları gibi çeşitli konularda bilgilendirilmesine yönelik paneller ile devam etti.

Programda düzenlenen kermes etkinliği ile de yerel ve yabancı kültürlerin bir araya gelmesi ve birliktelikten doğan zenginliğin örneklerini yansıtan yöresel lezzetler ve el emeği tasarımlar sergilendi.

Programa Vali Gökmen Çiçek, Eşi Sümeyra Çiçek, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Afyonkarahisar İl Göç Müdürü Hakan Ergün, diğer il Müdürleri ve kadınlar katıldı.

Göç idaresi genel müdürlüğü, Karahisar, Türkiye, GÖÇ, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yerelde Kadın Buluşmaları Afyonkarahisar Programı Vali Çiçek'in Katılımıyla Yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki 18:04 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız 17:51 Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar 17:44 Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı 17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları 17:17 Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil 17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu 16:19 Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor 16:03 Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor

Son Dakika Haberleri
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
16:33 Bakanlık, 81 ile YKS genelgesi gönderdi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü         
18:12
Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum         
17:52
Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor         
17:45
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı         
17:43
Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira         
17:29
Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu         
17:16
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı         
16:16
İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum         
15:35
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı         
14:55
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 18:17:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerelde Kadın Buluşmaları Afyonkarahisar Programı Vali Çiçek'in Katılımıyla Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement