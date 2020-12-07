Yerelde Kadın Buluşmaları'nın 7.'si Nevşehir'de gerçekleştirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yerelde Kadın Buluşmaları Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde; Türkiye'ye uyum sürecindeki yabancı kadınlar ile ev sahibi toplumdaki kadınların ortak bir yaşam kültürü oluşturmaları amacıyla etkinlik düzenlendi.

Yerelde Kadın Buluşmaları etkinliğine; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Akif Doksar'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Göç hareketlerinde en çok etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğunu vurgulayan Vali Sezer, "Yaşanan göç hareketlerinden hepimizin bildiği üzere en çok etkilenen kadınlar ve çocuklardır. Bugün Nevşehir'de gerçekleştirdiğimiz Yerelde Kadın Buluşmalarının kadınların uyumu açısından önemli bir amaca hizmet etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Tanısan Sen de Seversin" sloganına dikkat çeken Dr. Gökçe Ok, "Analarımız, bacılarımız, ninelerimiz, kadınlarımız, eşlerimiz, çocuklarımız göçün bin bir türlü meşakkatini, sıkıntısını, gözyaşını, acısını çekiyor ama sosyalleşemiyor ve uyumlaşamıyor. Bunları düşünürken bu Yerelde Kadın Buluşmaları fikrini faaliyete koyduk" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA