"Yerelde Kadın Buluşmaları"Nın 8. Si Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde; Türkiye'de uyum sürecindeki farklı uyruklardan yabancı kadınlarla ev sahibi toplum kadınlarının ortak bir yaşam kültürü oluşturmaları amacıyla düzenlenen "Yerelde Kadın Buluşmaları"nın 8. si 23. 06. 2021 tarihinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Yerel ve yabancı toplumdan kadınların bir araya geldiği programa; Afyonkarahisar Valisi Gökmen ÇİÇEK, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya Göç İdaresi Genel Müdürümüz Dr. Savaş ÜNLÜ, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanımız Dr. Aydın Keskin KADIOĞLU, Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürümüz Hakan ERGÜN katıldı.

Programa ayrıca, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Yümnü, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Tüm Sivil Havacılar Derneğinden THY Hostesleri de katıldı.

Etkinlikte; yabancı uyruklu kadınların el emeği göz nuruyla hazırlamış oldukları yöresel kıyafetler ve yiyecekler de tanıtıldı.

"Kadın Varsa Umut, Umut Varsa Yaşam Var" sloganıyla yola çıka 'Yerelde Kadın Buluşmaları' etkinliğine farklı uyruklardan 60 kadın katıldı.