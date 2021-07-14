Yerelde Kadın Buluşmaları'nın 9'uncusu İstanbul'da gerçekleştirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde; Türkiye'de bulunan yabancı kadınlar ile yerel toplum kadınları arasında ortak bir yaşam kültürü oluşturularak uyum sürecinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen "Yerelde Kadın Buluşmaları"nın 9'uncusu İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştirildi.

Yerel ve yabancı toplumdan kadınların bir araya geldiği ve "Kadın Varsa Umut, Umut Varsa Yaşam Var" sloganıyla yola çıkan "Yerelde Kadın Buluşmaları" etkinliğine farklı uyruklardan 150 kişi katıldı. Programa, İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sare Aydın, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok ve Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu katıldı.

Moderatörlüğünü Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok ve Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu'nun gerçekleştirdiği etkinlik, yaklaşık 5 saat sürerken, sivil toplum kuruluşlarından gelen kadınların yapmış oldukları ürünler yardım etkinliği alanında sergilendi. Program yabancı uyruklu kadınların müzik dinletisi ile sona erdi. - ANKARA