Yerelde Örgütlenen Roman Aktivist Kadınlar Ödülü

2019 yılı AB Roman Entegrasyonu Ödülü, bu yıl yaşadığı toplulukların dönüşümüne dikkate değer,destek sunan ve sivil toplum kuruluşu çalışmalarında önemli rol üstlenen Roman kadınlara veriliyor.Ödül Avrupa Birliği IPA fonları tarafından finanse edildi. Arnavutluk Aktif Roman Örgütü (Roma Active Albania – RAA) tarafından hayata geçirildi.

YERELDE ÖRGÜTLENEN ROMAN AKTİVİST KADINLAR ÖDÜLÜ İLE ROMAN KADIN HAREKETİ DESTEKLENİYOR

Roman kadınlar hem Roman hem de kadın olmalarından dolayı çifte ayrımcılığa maruz bırakılır. Batı Balkanlar ve Türkiye'de yaşayan Roman kadınlar, politika geliştirme süreçlerinden dışlanıyor, eğitim ve istihdama erişimde zorluk çekiyor, nitelikli sağlık hizmeti alamıyor. Ev içi şiddete maruz bırakılıyor. Roman kadınlar, Romanların karşılaştığı zorluklar hakkında, topluluklarını öz örgütlenme ve savunuculuk eylemlerinde harekete geçirerek, önemli rol oynuyor. AB Roman Entegrasyonu Ödülü, Roman toplulukların sosyal bütünleşme süreçlerinde ve Roman kadınların güçlendirilmesi için Batı Balkanlar ve Türkiye'deki yerel düzeyde hak ve toplum temelli çalışmaları teşvik ediyor.

7 ÜLKEDE ROMAN KADINLARIN SOSYAL ENTEGRASYONU İÇİN ÖNEMLİ ÖDÜL

Roman toplulukların,sosyal entegrasyonu genişleme sürecinin temel önceliklerinden biri olmaya devam ediyor. 2019 ödülü, Avrupa Komisyonu'nun, yalnızca Roman entegrasyonuyla ilgili çalışmaların değil, aynı zamanda Roman kadınların oynadığı rolün takdir edilmesi ve desteklemesi konusundaki kararlılığını gösteriyor.Ödül Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova ve Türkiye'de yaşayan, yereldeki Roman kadınlara ve alternatif olarak sivil toplum kuruluşlarında faaliyette bulunan Roman kadınların, başarılarını tanımak amacıyla ve Roman toplulukların yaşam koşulları ile sosyal entegrasyonunda önemli değişiklikler getirecek girişimlerini sürdürmeleri için doğrudan koşulsuz bir destek sunmayı amaçlıyor.

TOPLUM VE HAK TEMELLİ ÇALIŞMALARA ÖDÜL VERİLECEK

İnsan hakları, eğitim, barınma, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve güçlendirme, ayrımcılık karşıtlığı, Çingenelere yönelik ayrımcı uygulamalarla mücadele, istihdam, yurttaşlık haklarına erişim süreçlerinin güçlendirilmesi kapsamında çalışan Roman kadın aktivistlerine ödül verilecek. Ödülün miktarı ise yedi ülkenin her biri için, birincilik ödülü olarak 7.500 Euro, ikincilik ödülü olarak 4.500 Euro. Yedi ülkede on dört Roman kadına verilecek. Ödülü kazanan Roman kadınların, ödülü Romanlara yönelik sosyal içerme ilgili faaliyetlerini sürdürmek için kullanmaları bekleniyor. Ödül kazananlar, Roman Haftası'nda, 18- 21 Mart 2019 tarihlerinde, Belçika, Brüksel'deki Avrupa kuruluşlarına yapılacak 3 günlük bir çalışma ziyaretine katılacak.