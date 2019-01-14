Son Dakika Haberleri: Yerelden evrensele bir mönü için arkadaşlarıyla mutfakta…

Yerelden evrensele bir mönü için arkadaşlarıyla mutfakta…

1 saat önce

Ahmet Can Aras, genç bir şef. Aşçı olmak hayaliyle yanıp tutuşurken uluslararası ticaret okumak durumunda kalıyor.

Yerelden evrensele bir mönü için arkadaşlarıyla mutfakta…, System.String[]
Ahmet Can Aras, genç bir şef. Aşçı olmak hayaliyle yanıp tutuşurken uluslararası ticaret okumak durumunda kalıyor. Ama içine kor düşmüş bir kere; yönünü gastronomiye çeviriyor ve profesyonel aşçılık eğitimi alıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11 

Ahmet Can, Ekonomi
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