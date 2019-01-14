Yerelden evrensele bir mönü için arkadaşlarıyla mutfakta…
1 saat önce
Ahmet Can Aras, genç bir şef. Aşçı olmak hayaliyle yanıp tutuşurken uluslararası ticaret okumak durumunda kalıyor.
Ahmet Can
Aras, genç bir şef. Aşçı olmak hayaliyle yanıp tutuşurken uluslararası ticaret okumak durumunda kalıyor. Ama içine kor düşmüş bir kere; yönünü gastronomiye çeviriyor ve profesyonel aşçılık eğitimi alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11
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