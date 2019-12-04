Son Dakika Haberleri: (yerelden lütfen) Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel (yerelden lütfen) Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

(yerelden lütfen) Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı

6 saat önce

Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

(yerelden lütfen) Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı, System.String[]

Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.


Meteoroloji Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak yağışın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kuvvetli olması bekleniyor.

Bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatle ve tedbirleri olmaları gerektiği aktarıldı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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