(yerelden lütfen) Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı

Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.



Meteoroloji Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak yağışın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kuvvetli olması bekleniyor.

Bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatle ve tedbirleri olmaları gerektiği aktarıldı.