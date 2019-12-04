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(yerelden lütfen) Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı
6 saat önce
Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:00 Kaynak: AA
Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak yağışın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kuvvetli olması bekleniyor.
Bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatle ve tedbirleri olmaları gerektiği aktarıldı.
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