Yerelden Ulusala Mülteci Sorununa Işık Tutacak Araştırma Başlıyor

Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yönelik yerel söylemler ve politikaları masaya yatırmayı ve ortaya çıkacak bilimsel veriler ışığında öneriler geliştirmeyi amaçlayan "Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler: Yerel Yönetimleri Anlamak" başlıklı projenin tanıtımı, Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat'ın British Academy desteğiyle, University of Birmingham'dan Prof. Dr. Vivien Lowndes'la birlikte yürüteceği ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yönelik yerel söylem ve politikaları masaya yatıracak "Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler: Yerel Yönetimleri Anlamak" araştırma projesinin tanıtımı, Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Tanıtımla birlikte, Hayata Destek Derneği'nin yardım çalışmaları kapsamında temas ettiği Suriyeli ve Iraklı ailelerin fotoğraflarından oluşan 'GeçErken' fotoğraf sergisi de Maslak Galeri Işık'ta ziyaretçilere açıldı.

Dört Farklı Bölgede İki Yıl Sürecek

Suriyeli mültecilere ilişkin yerel yönetimlerin söylem ve politikalarının inceleneceği iki yıl sürecek araştırmada; ikisi İstanbul, biri Türkiye'nin Suriye sınırına yakın, bir diğeri ise Batı illerinde olmak üzere dört ayrı lokasyonda yerel yönetimlerin mültecilere yönelik yaklaşımları ele alınacak. Araştırma kapsamında yerel yönetimler, yerel karar alıcılar ve yerel yönetimlerin mülteciler konusunda birlikte çalıştığı Sivil Toplum Kuruluşları ile ayrıntılı mülakatlar gerçekleştirilerek, ortaya çıkacak verilerle durum tespiti yapılacak ve politika önerileri geliştirilecek.

'İyi Niyetli Çabalar Yetmiyor'

Projenin, içinde Türkiye'nin de bulunduğu sınırlı sayıdaki ülkeden akademisyenlerin başvurabildiği özel bir program tarafından desteklendiğini kaydeden Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat, "Türkiye çok kısa zaman içinde çok büyük bir mülteci nüfusuyla karşı karşıya kaldı. Bütün iyi niyetli çabalara rağmen bu durum özellikle yerel yönetimler üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor. Mültecilere yönelik çözümler geliştirmeye çalışan yerel yönetimler başta kaynak sıkıntısı olmak üzere birçok problemle karşı karşıya kalıyor" diye konuştu.

'Çok Başarılı Olan da Var, Ne Yapacağını Bilmeyen de'

Bazı belediyelerin çeşitli yaratıcı yöntemlerle, örneğin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) işbirliğiyle veya uluslararası fon kaynaklarına erişerek mültecilerin kamu hizmetlerine erişimini sağlamada çok önemli başarılar elde ettiğine dikkat çeken Polat, "Ancak birçok belediye de, bu konuda ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bu bağlamda mültecilerle ilgili çalışan STK'lar, belediyeler, kamu kurumlarının yerel temsilcilikleri ve yerel yönetimlerle işbirliği halinde çalışan uluslararası kuruluşları yakından inceleyeceğiz" dedi.

Sonuçlar Uluslararası Kamuoyuyla da Paylaşılacak

Yerelde mültecilere yönelik söylemleri tespit etmeyi ve yerel yönetimler bazında iyi örnekleri öne çıkararak bazı politika önerileri geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat, "Proje ortağımın çalıştığı Institute for Local Government Studies Britanya'nın yerel yönetimler ve kamu yönetimi konusunda önde gelen kuruluşlarından biri. Projede elde edeceğimiz bulguları Türkiye'de ve Britanya'da Türkçe ve İngilizce olarak yayınlayacağımız proje raporlarıyla, bilimsel konferanslarda sunacağımız tebliğlerle ve uluslararası akademik dergilerde yayınlayacağımız makalelerle paylaşmış olacağız" diye konuştu.

'68,5 Milyon İnsan Evini Terk Etmek Zorunda Kaldı'

Tanıtımda konuşan Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu ise; "Dünya genelinde evini terk etmek zorunda kalan 68.5 milyon insan var. Toplam 200 milyon insan ise yaşamını sürdürebilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Uzun krizler istisna olmaktan çıktı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, evini terk etmek zorunda kalan birisinin eve dönüşü ortalama 26 yıl alıyor" dedi.

Mülteci Hayatlardan Kesitler: GeçErken Sergisi

Projenin tanıtımına mültecilerin hayatlarından kesitler sunan önemli bir sergi de eşlik etti. HayataDestek Derneği'nin yardım çalışmaları kapsamında temas ettiği Suriyeli ve Iraklı ailelerin fotoğraflarından oluşan 'GeçErken' fotoğraf sergisi Maslak Galeri Işık'ta ziyaretçilere açıldı. Doğa ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamak amacı ile kurulmuş bir insani yardım kuruluşu olan Hayata Destek Derneği, çalışmalarını Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme alanlarında yürütüyor. Bu kapsamda hayata destek olurken insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını şekillendiriyor.

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA:

Eğitim-öğretim hayatına 1996 yılında başlayan Işık Üniversitesi bugün 5 Fakültede 41 programıyla lisans, 2 Yüksekokulda 22 programıyla ön lisans, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde 31 yüksek lisans ve 6 doktora programıyla lisansüstü, Yabancı Diller Okulu ve Sürekli Eğitim Merkezi ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim olanağı sağlamaktadır. Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 133 yıllık kültürüyle hayat bulan Işık Üniversitesi, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen modern altyapısı, derslikleri, yurtları, kütüphaneleri, sosyal ve spor tesisleri, sanat galerisi ile 490 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Şile Kampüsü ve İstanbul iş dünyasının merkezinde Maslak Kampüsü ile hizmet vermektedir.