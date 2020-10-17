(Yerelden verilmesi ricasıyla) Erkekler Voleybol 1. Ligi

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Halkbank'ı kendi evinde 3-1 mağlup etti.

Bigadiç Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setini 18-25 kazanan misafir takım Halkbank, ikinci sette ev sahibi Bigadiç Belediye Spor'a karşı 25-18 geride kaldı.

Temposunu artırarak, üçüncü seti 25-20, dördüncü seti de 25-15 önde bitiren Bigadiç Belediye Spor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Maçın ardından Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, teknik heyet ve voleybolcuları tebrik ederek, bu sezon hedeflerinin play-off olduğunu söyledi.

İnançla mücadele eden voleybolcuların, kendilerine büyük bir heyecan ve gurur yaşattığını belirten Avcu, " Balıkesir'in tek 1. Lig takımı biziz. Oyuncularımızın, başarılarını devam ettirerek Bigadiç'i ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı müsabakayı Bigadiç Belediye Spor Kulübü 2. Başkanı Yusuf Demirbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bayram Şen Yavuz ile 25 kişilik listede HES kodları ve isimleri yazılı olan yetkililer ile misafirler izledi.