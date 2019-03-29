Son Dakika Haberleri: Yerele Seçime Doğru

Yerele Seçime Doğru

37 dakika önce

AK Parti Tillo Belediye Başkan İdham Aydın, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti Tillo Belediye Başkan İdham Aydın, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki vatandaşlarla görüştü, projelerini anlattı, hizmetlerin devamı için destek istedi.


"Tillo'yu tarihinde görmediği kadar hizmetle buluşturduk." diyen Aydın, şunları kaydetti:


"Tillo sadece Siirt için değil Türkiye için de çok önemli bir belde. Tillo'nun tüm cadde ve sokaklarını baştan sona yeniledik. Tillo'yu 1958'den bu yana görmediği hizmetlere AK Parti belediyesiyle kavuşturduk. Kaletül Üstad Tepesi'ne tabiat parkı, cam seyir terası, dinlenme ve mesire alanları ile bisiklet yolu yaparak beldeye gelen insanlara manevi bir atmosferin yanında dinlenebilecekleri sosyal alanlar oluşturduk. İlçe meydanını yeniledik, yeni ve modern bir belediye hizmet binası yaptık. Bu hizmetlerimiz önümüzdeki dönemde yapacaklarımızın teminatıdır. Tillo'yu turist çekerek, ülkenin en önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Destek istediğimiz vatandaşların ilgisi bizleri memnun ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:28 Kaynak: AA

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