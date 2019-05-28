yerele verelim... Isparta'da uyuşturucu operasyonu
20 dakika önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:25 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda altı mahalleye eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı
İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek