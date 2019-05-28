yerele verelim... Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda altı mahalleye eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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