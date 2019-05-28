Son Dakika Haberleri: yerele verelim... Isparta'da uyuşturucu operasyonu
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yerele verelim... Isparta'da uyuşturucu operasyonu

20 dakika önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

yerele verelim... Isparta'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda altı mahalleye eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:25 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel
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