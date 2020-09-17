Yeri dolmayan sobaların üretimi başladı - Son Dakika

Yeri dolmayan sobaların üretimi başladı

Yeri dolmayan sobaların üretimi başladı Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Ağrı'da sac soba imalatı yapan iş yerleri kış hazırlıklarına başladı.

Yeri dolmayan sobaların üretimi başladı

AĞRI - Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Ağrı'da sac soba imalatı yapan iş yerleri kış hazırlıklarına başladı.

Soba imalathanelerinde üretimi yapılan sobalara, şehir merkezinde talep olsa da asıl alıcısı köylüler. Özellikle köylüler tarafından tercih edilen sac sobalar, soba ustalarının üretime başlamasıyla birlikte iş yerlerinde alıcısını bekliyor.

"Bu bizim dede mesleğimiz, biz 3'üncü kuşağız"

Ağrı'da çocuk yaşlarda babasının yanında çırak olarak sobacılığa başladığını söyleyen soba ustası Serkan Özdemir, "Şahsım olarak 30 yıldır bu işi yapıyorum. 8-10 yaşından beri babamın yanında çırak olarak başladım. Bu bizim dede mesleğimiz, biz 3'üncü kuşağız. Dedem Ağrı'nın en eski sobacılarından. Bu meslek dedemin babama, babamın da bize devrettiği bir meslek. Biz soba yapmaya aşağı yukarı 2 aydır başlamışız. 2 ay önce başlamamızın sebebi soba mevsimi Ağrı'da yazın ortasında da satılan bir ürün. Çünkü biz köylülere bağlıyız köylü olduğu müddetçe bu sobalar yaz mevsiminin ortasında da satılabilir" dedi.

"Köylü var olduğu müddetçe bu meslek Ağrı'da devam eder"

Doğalgazın gelmesiyle birlikte merkezde bulunan müşterilerine sattıkları sac soba oranında yüzde 50 düşüş olduğuna vurgu yapan Özdemir, "Bizim müşteri kesimimiz tabi ki yüzde 80 köylülerden oluşuyor. Çünkü hayvancılık bu memlekette yaygın. Yaptığımız sobaların çoğu tezek ve odun sobası. Biz de köylülere bağlı olduğumuz için, köylü olmadığı müddetçe biz iş yapamayız ama köylüler var olduğu müddetçe bu meslek Ağrı'da devam eder" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 13-14 çeşit soba ürettiklerine dikkat çeken usta Serkan Özdemir, son olarak sobaların fiyatlarının 60 ile 65 liradan başlayıp 450 liraya kadar çıktığını söyledi.

Yeri dolmayan sobaların üretimi başladı

Serkan Özdemir, Çocuk, Soba, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeri dolmayan sobaların üretimi başladı - Son Dakika

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