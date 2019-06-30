Yeri gizli tutuluyor: Avrupa'nın en büyük yetişkinlere özel festivali başlıyor

SWINGFIELDS Festivali, ilk bakışta herhangi bir festivalden farksız gibi görünüyor.

SWINGFIELDS Festivali, ilk bakışta herhangi bir festivalden farksız gibi görünüyor. Canlı müzikler, mangal partileri, eğlenceli aktivitelerin yer aldığı festivali diğerlerinden ayıran en önemli özellik sadece yetişkinlerin ve swinger ismiyle anılan eş değiştiren çiftlere açık olması. Yüzlerce çiftin katılması beklenen festivalin 190 Euro'luk biletleri hızla tükendi. Katılımcılar organizasyonun yerini etkinlikten sadece birkaç gün önce öğrenebiliyor. Güvenlik kontrolünden geçirilerek etkinlik alanına alınan çiftler, üç gün boyunca kamp kurup canlı müzik, mangal ve çeşitli temalarla düzenlenen partilere katılıyor.



BU BİR 'ET PAZARI' DEĞİL!..



Odak noktası eş değiştirme olan festival için organizatörler "Bu bir seks festivali değil" dese de, katılımcılar birbirleriyle cinsel ilişkiye girebiliyor. Sadece yetişkinlere açık festivalde atölye çalışmaları ve demolar, temalı kıyafet baloları, hayalgücü doğrultusunda yapılacak etkinlikler veya kırda oturup güneşin batışını izleyebilmeyi vaat ediyor. Önceki yıl, basında yer alan haberler ve 'mutsuz köylülerin' şikayeti nedeniyle iptal edilen etkinliğin rehberinde "Bu bir 'et pazarı' değil. Eğlenceli ve sosyal olursanız, insanların arasına karışmak için çaba harcarsanız, güzel bir festival geçirirsiniz" ifadeleri yer alıyor.

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