Dün öğlen saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Metrobüs üst geçidinde edinilen bilgilere göre üst geçitte çalışan iki seyyar satıcı arasında "Yerimi aldın" meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada iki seyyar satıcı yumruk yumruğa birbirlerine vurdu. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, kavganın ilk anlarında çevredeki diğer vatandaşların da olayı izlemesi dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 'Yerimi aldın' tartışması kavgaya dönüştü! Seyyar satıcıların tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika