Yerin 250 metre altında şehitlerimiz için dua ettiler - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde yerin 250 metre altında çalışan maden işçileri dev Türk Bayrağı açarak başta geçtiğimiz günlerde Suriye'de şehit düşen askerlerimiz olmak üzere tüm şehitler için dua etti. Maden işçileri Suriye'deki operasyona katılan askerler için de dua etmeyi ihmal etmedi.



İlçeye bağlı Horzum Yaylasında bulunan özel bir firma tarafından işletilen maden ocağında yerin 250 metre altında çalışan maden işçisi Mürsel İmir ve mesai arkadaşları geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak saldırıda şehit düşen 33 şehit askerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua ederek operasyona katılan askerlere de başarılar diledi.



Maden işçisi Mürsel İmir, "Vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak uğruna İdlib'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Bayrak inmez, ezan dinmez, şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.



Öte yandan maden işçileri geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden bir mesai arkadaşlarına da başsağlığı mesajı göndermeyi ihmal etmedi. Şehitlerimizin ruhu için dua okuyan işçiler hep beraber "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganı da attı. - ADANA