Yerin 8 kat altına indi tüm dünyayı Kapadokya'ya davet etti - Son Dakika

Yerin 8 kat altına indi tüm dünyayı Kapadokya'ya davet etti

Yerin 8 kat altına indi tüm dünyayı Kapadokya'ya davet etti 5 bin yıllık yeraltı şehri misafirlerini bekliyor Derinkuyu Belediye Başkanı Aksoy, yerin 8 kat altına inerek turistleri davet etti Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Derinkuyu yeraltı şehrinin yerden 8 kat altına inerek tüm...

Yerin 8 kat altına indi tüm dünyayı Kapadokya'ya davet etti

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5 bin yıllık yeraltı şehri misafirlerini bekliyor

Derinkuyu Belediye Başkanı Aksoy, yerin 8 kat altına inerek turistleri davet etti

NEVŞEHİR - Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Derinkuyu yeraltı şehrinin yerden 8 kat altına inerek tüm dünyayı Kapadokya bölgesine davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayında kapatılan ve bugün itibariyle yeniden ziyaretçilerine kapısı açılan Derinkuyu yeraltı şehrine giden Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy burada yeraltı şehrini ziyaret etmek için gelen yerli ve yabancı turistleri karşılayarak yeraltı şehri hakkında bilgiler verdi. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan ve yerin 8 kat altına kadar inilen Derinkuyu yeraltı şehrine inen Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent korona virüs ile mücadele sonrasında tüm dünyayı Kapadokya bölgesine ve Derinkuyu yeraltı şehrini gezmeye davet etti. Belediye Başkanı Aksoy yaptığı açıklamada, "Derinkuyu yeraltı şehrimiz 8 kattan ibarettir. Yerin 8 kat altından Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerimiz mutlaka ama mutlaka Derinkuyu'da bulunan gizemli yeraltı şehrimizi görmeden gitmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi. Belediye Başkanı Aksoy; "Korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılan Derinkuyu yeraltı şehrimiz bugün itibarıyla yeniden ziyaretçilere açılmış bulunuyor. Derinkuyu yeraltı şehrimiz tarihi yaklaşık milattan önce 3 binli yıllara dayanmaktadır. Derinkuyu yeraltı şehrimizin 1963 yılında tesadüfen keşfedilip 1967 yılında da turizme açılmıştır. Kapadokya bölgemizin en büyük ve en geniş gezilebilir yeraltı şehri olma özelliğine sahiptir. Kapadokya bölgemize gelen yerli ve yabancı turistlerimizi Derinkuyu'nun gizemli olan yeraltı şehrine davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler. Bizler elimizden gelen bütün desteği yerli ve yabancı turistimize sağlayıp gerekli ikramlarda da bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Yerin 8 kat altından tüm dünyayı davet etti"

Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Derinkuyu yeraltı şehrinin yerden 8 kat altına inerek buradan tüm yerli ve yabancı turistleri Derinkuyu yeraltı şehrine davet etti. Aksoy, "Derinkuyu yeraltı şehrimiz 8 kattan ibarettir. Yerin 8 kat altından Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerimiz mutlaka ama mutlaka Derinkuyu'da bulunan gizemli yeraltı şehrimizi görmeden gitmemelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Bülent Aksoy, Selçuk Aksoy, Derinkuyu, Kapadokya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yerin 8 kat altına indi tüm dünyayı Kapadokya'ya davet etti - Son Dakika
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