Yerin 90 Metre Altına Düşen İşçiye Böyle Ulaştılar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçiye ulaşmak için AKUT ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçiye ulaşmak için AKUT ve AFAD ekipleri seferber oldu. Ekipler, çamurlu merdivenlerden, dar geçitlerden geçerek 90 metre aşağıdaki 13 metre derinlikte su birikintisinde işçinin cesedine ulaştı.



İlçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan bir kurşun maden ocağında çalışan 36 yaşındaki Barış A., maden çıkarılma çalışmaları sırasında asansör boşluğuna düştü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye, sağlık ve diğer kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 90 metre derinliğinde olan asansör boşluğunun son 13 metresinin su ile dolu olduğunun öğrenilmesinin ardından ekipler, kurtarma çalışmasının nasıl yapılacağı konusunda plan yaptı. Operasyona başlayan AKUT ve AFAD ekipleri, öncesinde keşif amaçlı kazanın olduğu 60 metreye inerek, incelemelere başladı. Olayın gerçekleştiği bölge dar bir alan olması, eriyen kar sularının sızması, kaza esnasında düşen vagonun tahkimatları kırması, suyun görüş mesafesinin olmaması ve soğuk olmasından dolayı riskli ve zorlu bir operasyon olacağı planlanarak ekipler her türlü güvenlik önlemini aldı. AKUT ekiplerine ait gönüllü 4 balık adam, 60 metreden 90 metreye kadarki kısımda asansör kaçış merdivenlerinin dar, çamurlu ve ıslak alanları kullanarak suya ulaştı. 2 balık adam suya girerek 13 metre derinlikteki Barış A.'yı arama çalışmalarına başladı. Su içerisinde maden vagonunun da olmasından dolayı şahsın altında kalabileceği düşünülerek detaylı aramaya başladı. Kısa bir sürede balık adamlar, Barış A.'nin cansız bedenine ulaştı. Asansör kaçış merdivenlerine çıkarılan şahıs, uzun uğraşlar sonunda çamurlu merdivenlerden 60 metreye çıkarıldı. Sonrasında asansöre bindirilerek yaklaşık 7 saat süren operasyon sonrası, Barış A.'nın cenazesi maden ocağından çıkarılarak jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edildi.



Gönüllü AKUT ekipleri, yakın zamanda Yahyalı Aladağlar da dağa çakılan paraşütçüyü 14 saat süren nefes kesen operasyonla yaralı olarak kurtarmıştı. - KAYSERİ

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