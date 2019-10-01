Yerin altında kalbine yenildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında kalp krizi geçiren madenci yaşamını yitirdi.



Maden ocağında kömür üretiminde çalıştığı sırada rahatsızlanan Erdal Dudu (42), mesai arkadaşları tarafından yukarı çıkarılarak kuruma ait ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dudu, burada yapılan müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Evli ve iki çocuk babası Erdal Dudu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.