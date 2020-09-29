Yerin altında kalbine yenildi - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında kalp krizi geçiren madenci yaşamını yitirdi.

Maden ocağında kömür üretiminde çalıştığı sırada rahatsızlanan Yusuf Sorhan (39), mesai arkadaşları tarafından yukarı çıkarılarak kuruma ait ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sorhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve dört çocuk babası Yusuf Sorhan'ın Ereğli ilçesine bağlı Alacabük köyünde toprağa verileceği öğrenildi.