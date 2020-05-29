Yerin altında larva mücadelesi - Son Dakika

Yerin altında larva mücadelesi

MERSİN - Mersin'de sıcakların artmasıyla birlikte, belediye ilaçlama ekiplerinin yer üstende olduğu kadar yerin metrelerce altında da sinek ve larva ile mücadele çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde çalışma yürüten 40 ayrı ekibin içinde yer alan ve 'yeraltı kahramanları' adı verilen ilaçlama ekibi, vatandaşların göremediği yerlerde mücadele yürütüyor. Her gün sıcaklığın zaman zaman 50 dereceyi bulduğu foseptik içi, rögar, kanalizasyon, menfez ve su kuyularına inerek larva ilaçlaması yapan ekipler, haşeresiz bir Mersin için günün çoğunu karanlık ortamlarda geçiriyor.

Ekipler bu kapsamda menfezler, rögarlar, fosseptikler, su kuyuları, bataklıklarda larva oluşumunu engellemek için sabahın erken saatlerinde başlayarak gece yarılarına kadar yerin metrelerce altında karanlıkta mücadele veriyor. Biyosidal ürün listesinde yer alan ürünler ile bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleri kullanılarak çevre ve toplum sağlığını için çalışan ekipler, bir gün boyunca bazen neredeyse hiç gün ışığı görmeden Mersinlilerin sağlığı için çalışıyor.