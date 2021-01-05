Yerin altından yükselen dev eser - Son Dakika

Bursa'nın en büyük meydanı olacak Osmangazi Meydanı'ndaki inşaat çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarının ardından beton dökme işlemine geçilmesiyle birlikte mega proje daha net ortaya çıkmaya başladı.

Şehrin merkezinde 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan yüzden fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydan Projesi, yükselmeye devam ediyor. Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan dev proje, yerin altına inşa edilecek 2000 araçlık otoparkıyla şehir içi trafik sıkıntısını büyük ölçüde çözecek. Bursa'nın hali hazırdaki en büyük projesinde, hafriyat ve fore kazık çalışmalarının ardından betonarme çalışmaları pandemi sürecine rağmen tedbirli bir şekilde aralıksız sürüyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı'nın Bursa'nın vizyon projesi olacağını belirterek, 2019 Temmuz ayında başlayan hafriyat ve fore kazık çalışmalarının ardından büyük mesafe kat edildiğini söyledi. Pandemi dönemine rağmen çalışmalara hiç ara vermediklerini anlatan Başkan Dündar, "Meydan inşaatımızda ciddi bir hafriyat ve fore kazık çalışması gerçekleştirdik. Yerin 24 metre altına kadar indikten sonra

şimdi biner metrekarelik bölümler halinde betonarme işlemine geçtik. Çalışmalar bölümler halinde devam ediyor. Bundan sonra inşaat daha hızlı ilerleyecek. 2021 yılında Osmangazi Meydanı'ndaki inşaat çalışmaları, daha net bir şekilde ortaya çıkacak. 2 bin araçlık otoparkı, nikah dairesi, millet kıraathanesi, millet kütüphanesi ile eski Santral Garaj bölgesini 24 saat yaşayan bir cazibe merkezi olarak Bursa'ya kazandıracağız" dedi. - BURSA