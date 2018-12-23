Son Dakika Haberleri: Yerin En Derin Boşluğu Bunu Gizliyor...

Yerin En Derin Boşluğu Bunu Gizliyor...

1 saat önce

Okulda bizlere Dünyanın merkezinde manto ve çekirdeğin olduğu öğretilmiştir.

Okulda bizlere Dünyanın merkezinde manto ve çekirdeğin olduğu öğretilmiştir. Ancak bazı kişiler dünyanın merkezinde boşluk veya uzaylıların olabileceği ihtimali üzerinde durmaktadır. Bu teoriler sizin de hem fikir olacağınız gibi tamamen saçmadır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:33 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyoner'de Yarışmacı Elendiği Soruyla Pes Dedirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:08:56. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerin En Derin Boşluğu Bunu Gizliyor...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]