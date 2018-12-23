Yerin En Derin Boşluğu Bunu Gizliyor...
1 saat önce
Okulda bizlere Dünyanın merkezinde manto ve çekirdeğin olduğu öğretilmiştir.
Okulda bizlere Dünyanın merkezinde manto ve çekirdeğin olduğu öğretilmiştir. Ancak bazı kişiler dünyanın merkezinde boşluk veya uzaylıların olabileceği ihtimali üzerinde durmaktadır. Bu teoriler sizin de hem fikir olacağınız gibi tamamen saçmadır.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:33 Kaynak: Youtube
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