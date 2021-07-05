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Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira - Son Dakika

Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira

05.07.2021 10:24

Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira Ünü dünyaya yayılan 'Napolyon' cinsi kiraz üreticisi anormal fiyat farkından dertli Kiraz üreticisi İbrahim Bayır; "Bundan tam 15 sene önce bu kirazı 5 liraya sattım, ardan 15 sene geçti ama hala 5 lira" Diğer bir üretici Şevket Kaygısız;

Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira

Ünü dünyaya yayılan 'Napolyon' cinsi kiraz üreticisi anormal fiyat farkından dertli

Kiraz üreticisi İbrahim Bayır;

"Bundan tam 15 sene önce bu kirazı 5 liraya sattım, ardan 15 sene geçti ama hala 5 lira"

Diğer bir üretici Şevket Kaygısız;

"Burada 5 lira olan Napolyon kirazı, markette 20 lira"

BİLECİK - Bilecik'te kiraz üreticileri, yerinde 5 lira olan kirazın İstanbul'da süper marketler ve pazarda 15 ile 20 liradan satılmasına tepki göstererek, "Aracılar bizlerden daha çok kazanıyor. 15 yıl önce kiraz yerinde bu paraydı, şimdi de aynı" diye isyan ettiler.

'Napolyon' cinsi kiraz üreterek ünü Türkiye'ye hatta dünyaya açılan Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki kiraz üreticileri aracılarının kendilerinden daha fazla para kazandığı iddia ederek, bu gidişte kiraz üretimi son bulacağı söylediler. 550 metre rakımlı 9 bin 500 nüfuslu ilçenin 40 yıldır geçim kaynağı olan kiraz, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor.

"4 liraya 5 liraya kirazını alıyorlar, aynı kirazı İstanbul'da Eskişehir'de Bursa'da dünya paraya satılıyor"

Bu yıl kirazın para yaptığı, ancak kendilerinin değil aracıların para kazandığı anlatan üretici İbrahim Bayır, "Kiraz şu anda çok bol, gayet güzel ihraçlık kirazımız var. Elimde de gördüğünüz gibi 'Napolyon' cinsi kiraz. Ancak bir türlü satışını yapamıyoruz. Şu anda esnaflarımız var alım yapan. 4 liraya, 3 buçuk liraya kirazını alıyorlar, ama aynı kirazı İstanbul'da Eskişehir'de Bursa'da marketlerde 15 liraya satıldığını kendi gözümüzle gördük diyorlar. Biz bu durumdan çok şikayetçiyiz. Gölpazarı'na ihracatçıların gelmesini satışlarımızın kooperatif aracılığıyla büyüklerimizden yardımcı olmalarını istiyoruz. Emeğimiz var, çok güzel malımız var, ama bir türlü değerlendiremiyoruz. Çiftçi olarak bir şey kazanamıyoruz. Bundan tam 15 sene önce bu Napolyon kirazı 5 liraya sattım. Ardan 15 sene geçti şu anda hala 5 liraya satıyorum. Gübreye yüzde 100 zam geldi. Mazot yüzde 100'ü geçti. Her şeye zam geldi, bizim kirazımız aynı yerinde sayıyor. Bu aradaki fark nereden geliyor nereye gidiyor bunları araştırmalarını, bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

"Burada 5 lira olan Napolyon kirazı, markette 20 lira"

Diğer bir üretici Şevket Kaygısız ise, "Bu Gölpazarı'nın meşhur 'Napolyon' cinsi kirazı üretimi yapıyorum. Dün burada 5 lira olan Napolyon kirazı, markette 20 lira. Bu aradaki uçurum ne? Kim kazanıyor. Bunu 4 kere 5 kere 6 kere ilacını attık, gübresini attık, budamasını yaptık ama 4 lira 5 beş lira kazanıyoruz kilosunda, yani yazık. Buna birinin el atması lazım. Bu durum Gölpazarı'nda kirazcılığının ölümünün sebep, birde tabi işçi bulamayışımız. İşçi olmayınca da böyle kendi çapımızda çocuklarımızla akrabalarımızla gelip topluyoruz. Hale giriyoruz 4 liraya 3 liraya kirazımızı veriyoruz. Üç, beş tane alıcımız var onlardan başka alıcımız da gelmiyor" dedi.

Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira
Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira
Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira
Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira
Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira
Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira
Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira

Eskişehir, Gölpazarı, İstanbul, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira - Son Dakika Ekonomi


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