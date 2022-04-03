Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu

03.04.2022 17:04

Arnavutköy'de bir mezarlığa konulan aydınlatma direği fırtınaya dayanamayarak yerinden koptu.

Arnavutköy'de bir mezarlığa konulan aydınlatma direği fırtınaya dayanamayarak yerinden koptu. Mezarlığın duvarının tuttuğu direk, caddeden geçen araç ve yayalar için tehlike oluşturuyor.

Arnavutköy Yeniköy Mahallesi Tatil Caddesi üzerindeki Yeniköy Aile Kabristanlığı içerisinde bulunan yüzlerce kilo ağırlığındaki aydınlatma direği fırtınaya dayanamayarak yerinden koptu. Yerinden kopan aydınlatma direği mezarlığın duvarı sayesinde devrilmezken, caddeyi kullanan araç ve vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor. - İSTANBUL

Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu
Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu
Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu

YORUMLAR
500
Ön balayında sponsor firmalar birbirleriyle yarıştı! Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin kaldığı otelin fiyatı duyanları şaşkına çevirdi Ön balayında sponsor firmalar birbirleriyle yarıştı! Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin kaldığı otelin fiyatı duyanları şaşkına çevirdi Jandarmadan dronlu trafik denetimi Jandarmadan dronlu trafik denetimi

Yeniköy, Tragger, Tatil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
17:02 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi saldıkları genci bayıltana kadar dövdü
16:49 Babası mezuniyet hediyesi olarak son model BMW aldı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
16:40 Oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 17:10:13. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement