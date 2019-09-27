Yerinden edilen 72 yaşındaki Suriyeli geçinmek için taş kırıyor (2)

Saldırılar yüzünden yerinden edilen 72 yaşındaki Ferec Ebu Ahmet'in bir dağa kurduğu çadırı

Saldırılar yüzünden yerinden edilen 72 yaşındaki Ferec Ebu Ahmet'in balyozu ile taş kırması

Saldırılar yüzünden yerinden edilen 72 yaşındaki Ferec Ebu Ahmet ile röportaj

Bölgedeki çadırlardan ve oyun oynayan çocuklardan görüntüler

İdlib'deki saldırılardan kaçarak bir dağın eteğine kurduğu çadırda kalan 72 yaşındaki Ferec Ebu Ahmet, taş kırarak geçimini sağlıyor.

İdlib'in Zaviye Dağı'nda yer alan Fattire köyü sakini 72 yaşındaki Ebu Ahmet, Beşşar Esed ve destekçisi Rusya'nın saldırılarından kaçarak sınır hattındaki Meşhed köyüne göç etmek zorunda kaldı.

Ebu Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göç masraflarını karşılamak için mutfak tüpünü sattığını söyledi.

Savaş uçaklarının her gün vurduğu bir dönemde kaçmak zorunda kaldıklarını belirten Ebu Ahmet, "Etrafımızdaki bütün evler yıkıldı. Ona rağmen bekledik. Ancak sonunda mutfak tüpümüzü satarak göçmeye karar verdik." dedi.

Ebu Ahmet, Türkiye sınırı hattındaki Meşhed köyünde bir bez parçası ile hasır örerek çadır kurduğunu aktardı.

"Yılan ve akreplere rağmen burada çadır kurmak zorunda kaldık." diyen Ebu Ahmet, "Allah'tan tek duamız katil Esed'in canını almasıdır. Yıkmadığı bir köy bile kalmadı. İnsanları yerinden etti." ifadelerini kullandı.