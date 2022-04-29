Yerinden Edilmiş Sanatçının Ahşap Eserleri - Son Dakika

ERBİL, 29 Nisan (Xinhua) -- Irak'ın Ninova vilayetindeki evinden ayrılmak zorunda kalmış bir sanatçı olan Mumtaz Noah Faro, 2014'te hobi olarak başladığı ve her gün saatlerce çalıştığı ahşap sanatıyla aynı zamanda para kazanarak ailesini geçindiriyor.

Mumtaz Noah Faro, Irak'ın Erbil kentinde bir ahşap eser üretiyor, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Dalshad Al-Daloo/Xinhua)

Mumtaz Noah Faro, Irak'ın Erbil kentinde bir ahşap eser üretiyor, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Dalshad Al-Daloo/Xinhua)