Yerinden Edilmiş Sanatçının Ahşap Eserleri - Son Dakika
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Yerinden Edilmiş Sanatçının Ahşap Eserleri

29.04.2022 20:17
Yerinden Edilmiş Sanatçının Ahşap Eserleri

ERBİL, 29 Nisan (Xinhua) -- Irak'ın Ninova vilayetindeki evinden ayrılmak zorunda kalmış bir sanatçı olan Mumtaz Noah Faro, 2014'te hobi olarak başladığı ve her gün saatlerce çalıştığı ahşap sanatıyla aynı zamanda para kazanarak ailesini geçindiriyor.

ERBİL, 29 Nisan (Xinhua) -- Irak'ın Ninova vilayetindeki evinden ayrılmak zorunda kalmış bir sanatçı olan Mumtaz Noah Faro, 2014'te hobi olarak başladığı ve her gün saatlerce çalıştığı ahşap sanatıyla aynı zamanda para kazanarak ailesini geçindiriyor.

Yerinden Edilmiş Sanatçının Ahşap Eserleri

Mumtaz Noah Faro, Irak'ın Erbil kentinde bir ahşap eser üretiyor, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Dalshad Al-Daloo/Xinhua)

Yerinden Edilmiş Sanatçının Ahşap Eserleri

Mumtaz Noah Faro, Irak'ın Erbil kentinde bir ahşap eser üretiyor, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Dalshad Al-Daloo/Xinhua)

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Nisan, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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