Son Dakika Haberleri: Yerinden fırlayan lastiğin başına çarptığı işçi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Yerinden fırlayan lastiğin başına çarptığı işçi öldü

53 dakika önce

MALATYA Şeker Fabrikası'nda çalışan İzzet Boy (64), hava bastığı iş makinesi lastiğinin yerinden fırlayıp başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yerinden fırlayan lastiğin başına çarptığı işçi öldü, System.String[]

MALATYA Şeker Fabrikası'nda çalışan İzzet Boy (64), hava bastığı iş makinesi lastiğinin yerinden fırlayıp başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde, Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Şeker Fabrikası'nda çalışan İzzet Boy, kullandığı iş makinesinin lastiğinin havasının düşük olduğunu fark etti. Lastiğe kompresörle hava basmaya başlayan Boy, yüksek basınç nedeniyle yerinden fırlayan lastiğin başına çarpması sonucu yere yığıldı. Kanlar içinde kalan Boy'u görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Boy'un hayatını kaybettiğini belirledi. İzzet Boy'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan Tank Palet Fabrikası açıklaması: 50 milyon doları buldum
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili ilk açıklama Son Dakika: CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi Davutoğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri telefonla aradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 15:51:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerinden fırlayan lastiğin başına çarptığı işçi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]