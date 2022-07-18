YERİNDEN SÖKTÜĞÜ CAMİNİN TUVALET KAPILARINI OMZUNA ALIP GÖTÜRDÜ - Son Dakika
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YERİNDEN SÖKTÜĞÜ CAMİNİN TUVALET KAPILARINI OMZUNA ALIP GÖTÜRDÜ

18.07.2022 16:01

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde bir caminin tuvalet kapıları çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde bir caminin tuvalet kapıları çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Topçular Mahallesi'ndeki Kula Hacı Osman Camii'nde meydana geldi. Cami tuvaletine giren uzun saçlı bir erkek, iki kapıyı söktü. Daha sonra çıkıp dışarıyı kontrol eden şüpheli, omzuna aldığı kapıları götürdü. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah camiye gelen görevli, 2 kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Muratpaşa, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YERİNDEN SÖKTÜĞÜ CAMİNİN TUVALET KAPILARINI OMZUNA ALIP GÖTÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: YERİNDEN SÖKTÜĞÜ CAMİNİN TUVALET KAPILARINI OMZUNA ALIP GÖTÜRDÜ - Son Dakika
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