Olay, gece saatlerinde Topçular Mahallesi'ndeki Kula Hacı Osman Camii'nde meydana geldi. Cami tuvaletine giren uzun saçlı bir erkek, iki kapıyı söktü. Daha sonra çıkıp dışarıyı kontrol eden şüpheli, omzuna aldığı kapıları götürdü. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah camiye gelen görevli, 2 kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Muratpaşa, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YERİNDEN SÖKTÜĞÜ CAMİNİN TUVALET KAPILARINI OMZUNA ALIP GÖTÜRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.