Son Dakika Haberleri: Yerköprü Şelalesi'nde asma köprü çalışmaları
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Yerköprü Şelalesi'nde asma köprü çalışmaları

33 dakika önce

Hadim sınırları içindeki Aladağ bölgesinde yer alan Yerköprü Şelalesi'nde asma köprü çalışmaları devam ediyor.

Yerköprü Şelalesi'nde asma köprü çalışmaları, System.String[]

Hadim sınırları içindeki Aladağ bölgesinde yer alan Yerköprü Şelalesi'nde asma köprü çalışmaları devam ediyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hadim'in Aladağ bölgesinden geçen Göksu Nehri üzerindeki Yerköprü Şelalesi'nde asma köprü çalışmaları sürüyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, köprünün inşasının aralıksız devam ettiğini söyledi.


Çalışmanın Yerköprü Şelalesi Çevre Düzenleme Projesi içinde yapıldığını belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:


"Konya'nın doğa harikası olan Yerköprü Şelalesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağında. Büyükşehir belediyemiz de burayı değerlendirmek ve turizme kazandırmak amacıyla 3 etaptan oluşan bir çevre düzenlemesi yapıyor. Çevre düzenlemesi içinde asma köprü yapımı var. Şu anda çelik halatlar çekildi, tabliyeler döşeniyor. Şelaleyi ziyarete gelenler asma köprünün hizmete açılacağı vakti sabırsızlıkla beklediklerini dile getiriyorlar."

Aladağ, Konya, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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