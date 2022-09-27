Yerköy Belediyesinin park çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Yerköy Belediyesinin park çalışmaları sürüyor

27.09.2022 15:58
Yerköy Belediyesinin park çalışmaları sürüyor

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 100. Yıl Mahallesi'ndeki Şehit Ferhat Gökdemir parkında oyun gruplarını yenilediklerini söyledi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 100. Yıl Mahallesi'ndeki Şehit Ferhat Gökdemir parkında oyun gruplarını yenilediklerini söyledi.

Yılmaz, ilçedeki parklarda bakım ve onarım çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "100. Yıl Mahallemizdeki Şehit Ferhat Gökdemir parkında bulunan çocuk oyun gruplarının ve kameriyerelerin bakım ve onarımını yaptık. Parkların yenilenmesi için oluşturduğumuz ekipler, tüm parkları kontrol ederek, eksiklerini gideriyor." dedi.

İhtiyaç olan mahallelere de park yapılacağını aktaran Yılmaz, "Amacımız, çocuklarımızın günümüzdeki dijital ortamdan uzaklaştırarak, açık ve temiz havada vakit geçirmelerini sağlamaktır. Çocuklarımızın sosyalleştiği ve birlik ve beraberliği öğrendikleri sosyal alanlar oluşturmak bizlerin en temel görevleridir. Daha yeşil bir Yerköy hedefiyle ilçemizin genelinde güvenli, eğlenceli oyun alanları yapmanın yanı sıra mevcut park alanlarının yenileme ve bakım çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ferhat Yılmaz, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerköy Belediyesinin park çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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