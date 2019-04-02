Son Dakika Haberleri: Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Mazbatasını Aldı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Mazbatasını Aldı

2 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, İYİ Parti'den Yozgat'ın Yerköy İlçe Belediye Başkanı seçilen Ferhat Yılmaz, mazbatasını aldı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, İYİ Parti'den Yozgat'ın Yerköy İlçe Belediye Başkanı seçilen Ferhat Yılmaz, mazbatasını aldı.

Yılmaz'a belediye başkanlığı mazbatası Yerköy Adliyesi'nde hakim Şahin Kaplan tarafından verildi.

Belediye Başkanı Yılmaz, Seçim Hakimi Şahin Kaplan'a seçim süresi boyunca göstermiş olduğu iyi niyetten dolayı teşekkür etti.

Adliye çıkışında toplanan vatandaş ve partililere konuşma yapan Yılmaz, "Sizlerin emekleriyle, ilçe halkımızın büyük desteğiyle bu mazbatayı aldık. Şimdi hedefimiz daha çağdaş ve yaşanılabilir bir kent yapmak için mücadele etmek. Belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla sizlere verdiğimiz sözleri sonuna kadar yerine getireceğiz. Vermiş olduğum seçim vaatlerini bir bir yerine getireceğim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:46 Kaynak: AA

Yozgat, İYİ Parti, Ferhat Yılmaz, Yerköy, Güncel
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