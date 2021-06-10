Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz mesire alanı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Yozgat'ta Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Kale Mahallesi'nde inşaatı süren mesire alanında incelemede bulundu.

Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin modern bir mesire alanına sahip olacağını söyledi.

Mesire alanının belediye ekipleri tarafından yapıldığını anımsatan Yılmaz, "15 dönüm alana sahip mesire alanımızda çalışmalar tamamlanmak üzere. Mesire alanımız içerisinde ailelerin rahatça oturacakları, piknik yapacakları alanlar, çocuklar için oyun grupları, mescit, tuvaletler bulunmaktadır. Belediyemiz tarafından işletilecek mesire alanımızda 24 saat güvenlik sağlanacaktır. İnşallah ilçemiz doğayla iç içe, vatandaşlarımızın aileleriyle şehir gürültüsünden uzakta, dinlenebileceği bir yer olacaktır." dedi.

Başkan Yılmaz, mesire alanının en kıza zamanda ilçe halkının hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.