Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, esnafın sorunlarını dinledi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Başkan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verdikleri esnaf ziyaretlerine normalleşme süreciyle yeniden başladıklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle bir çok esnafın iş yerini kapatmak durumunda kaldığını ifade eden Yılmaz, "Normalleşme sürecinin başlamasıyla esnafımızın tekrar işlerinin başına dönmesi bizi mutlu etti. Sosyal mesafe kurallarına uyarak esnafımızı ziyaret edip sorunlarını dinliyoruz." dedi. Yılmaz, normalleşmenin başladığını ancak koronavirüsün tamamen yok olmadığını belirterek, esnafa sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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