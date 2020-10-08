Yerköy Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy Belediyesi meclisi, Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı.

Yerköy Belediyesi ekim ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Azerbaycan'ın başlattığı haklı mücadelesini desteklediklerini ve yanlarında olduklarını belirten Yılmaz, "Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ ve çevresini işgal eden ve bu girişimlerine bir yenisini daha eklemeye çalışan Ermenistan'ın, dost ve kardeş ülkemiz olan Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz.

Yapılan hain saldırılar sonucunda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz. Ermenistan'ın saldırgan tutumunu tekrar şiddetle kınıyor, tek millet iki devlet olan Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu Belediye Meclisince onaylıyoruz." dedi.

Belediye meclisindeki partilerin grup sözcüleri de yaptıkları konuşmalarla Azerbaycan'a desteklerini açıkladı.