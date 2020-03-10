Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor

7 saat önce

Yerköy Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor, System.String[]

Yerköy Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Yılmaz, ziyaretlerin amacının esnafların sorunlarını birebir öğrenmek ve çözüm yolları aramak olduğunu söyledi.

Belediyenin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Bu hafta sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımız da ziyaretimizden memnun kalıyor. Ayrıca belediye hizmetleriyle ilgili sorunlu olan yerleri tespit etmiş oluyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz." dedi.

Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan ise "Güler yüzleri samimi sohbetleri ile bizleri misafir eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Esnafımızın istek ve arzuları en kısa zamanda yerine getirmek için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Oktay Yılmaz, Cemil Kaplan, Yerköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu

Son Dakika Haberleri
20:10 İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
20:10 Korona virüsü İtalya'yı etkisini altına aldı
20:10 ADIYAMAN Üst geçitte intihara kalkıştı, polis ikna etti
20:00 İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
20:00 Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:16:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]