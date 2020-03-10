Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Yerköy Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Yılmaz, ziyaretlerin amacının esnafların sorunlarını birebir öğrenmek ve çözüm yolları aramak olduğunu söyledi.

Belediyenin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Bu hafta sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımız da ziyaretimizden memnun kalıyor. Ayrıca belediye hizmetleriyle ilgili sorunlu olan yerleri tespit etmiş oluyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz." dedi.

Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan ise "Güler yüzleri samimi sohbetleri ile bizleri misafir eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Esnafımızın istek ve arzuları en kısa zamanda yerine getirmek için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.