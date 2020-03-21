Yerköy Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı - Son Dakika
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Yerköy Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı

6 saat önce

Yerköy Belediyesi koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokakları dezenfektan etti.

Yerköy Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı, System.String[]

Yerköy Belediyesi koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokakları dezenfektan etti.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Çin'de ortaya çıkan ve dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla tedbir aldıklarını söyledi.

Toplu yaşam alanları ve kurumlarda yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından cadde ve sokakların ilaçlandığını ve deterjanlı suyla yıkandığını belirten Yılmaz, "Belediye olarak koronavirüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın da alınan tedbirlere ve özellikle Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına uymalarını istiyoruz." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ferhat Yılmaz, Yerköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:34 Kaynak: AA

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