Yerköy Belediyesi yeni park çalışmasına başladı - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy Belediyesi, Hüyük Mahallesi'nde park çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, yaptığı açıklamada, Hüyük Mahallesi Mevlana Caddesi Reşat Akyön Ortaokulu yanından bulunan alanda park yapacaklarını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallenin modern bir parka sahip olacağını ifade eden Yılmaz,"Mahallemizde bulunan 1350 metrekarelik boş alanı park olarak değerlendirmek istedik ve çalışmalara başladık. Park içerisinde çocuk oyun alanları, spor aletleri, dinlenme alanları ve kamelyalar yer alacak. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun."dedi.