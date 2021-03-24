Yerköy Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarına başlıyor - Son Dakika

Yerköy Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarına başlıyor
24.03.2021 16:55
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Haşim Kılıç Mahallesi'nde bulunan sokaklara yapılması planlanan kilitli taş döşeme ihalesini alan yüklenici firma ile protokollerin imzalandığını söyledi.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Haşim Kılıç Mahallesi'nde bulunan sokaklara yapılması planlanan kilitli taş döşeme ihalesini alan yüklenici firma ile protokollerin imzalandığını söyledi.
Yılmaz, AA muhabirine, mevsim şartlarına göre çalışmaların nisanda başlayacağını belirtti.
Haşim Kılıç Mahallesi'nde sokak ve kaldırımlara 12 bin metrekare kilitli taş parke döşeneceğini ifadene Yılmaz, "İhalemiz tamamlandı yüklenici firma ile protokollerimizi imzaladık. Üç boyutlu baklava dilimi taş döşenecek. Halkımıza elimizden gelen en iyi hizmeti yapmak için gayret gösteriyoruz. Hayallerimizin şehrini inşa edeceğiz." dedi.
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