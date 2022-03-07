Yerköy Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde yağ denetimi yaptı - Son Dakika

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, zabıta ekiplerinin sıvı yağ satışıyla ilgili gelen şikayetler doğrultusunda tezgah ve depolara yönelik denetim yaptığını söyledi.

Denetimlerde marketlerin depolarında olup da raflarında olmayan sıvı yağlara rastlanmadığı belirten Yılmaz, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Yılmaz, stokçuluk konusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade ederek, "İlçe halkımızı her türlü stokçuluğa karşı koruyacağız ve bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Tezgahta farklı, kasada farklı fiyatla karşılaşan vatandaşlarımız, zabıta ekiplerine şikayet etmeleri durumunda gerekli işlemler yapılacaktır. İlçe halkı mutlaka aldıkları fişleri kontrol etsinler." dedi.