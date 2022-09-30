Yerköy Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Yerköy Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

30.09.2022 15:00
Yerköy Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Yerköy Belediyesince ihalesi yapılan 100. Yıl ve 60 Evler mahallelerindeki yol ve kaldırımların yenilenme işinin müteahhit firma yetkilileriyle sözleşmesi imzalandı.

Yerköy Belediyesince ihalesi yapılan 100. Yıl ve 60 Evler mahallelerindeki yol ve kaldırımların yenilenme işinin müteahhit firma yetkilileriyle sözleşmesi imzalandı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 100. Yıl ve 60 Evler mahallelerinde cadde, sokak ve kaldırımlarının kilit taş parke döşeneceğini söyledi.

Müteahhit firmaya yer tesliminin yapıldığını ve sözleşmenin imzalandığını aktaran Yılmaz, "İlçemiz 100. Yıl ve 60 Evler mahallelerimizde 102 bin metrekare kilitli parke taş döşenecek. Her bir projemizi gerçekleştirdikçe ilçemize ve insanımıza olan vefa borcumuzu ödeyecek ve hayallerimizin şehrini inşa edeceğiz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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Kaynak: AA

Ferhat Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerköy Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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