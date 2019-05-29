Yerköy Belediyesinden personele iftar

Yerköy ilçe Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, belediye personeline iftar verdi.

Yerköy ilçe Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, belediye personeline iftar verdi.

Belediye Düğün Salonundaki programında konuşan Yılmaz, ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.

Belediye personeliyle birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını ifade eden Yılmaz, "Belediye olarak Yerköylü hemşehrilerimizin bizlere yüklemiş olduğu sorumlulukları bir bir yerine getireceğiz. Bizler birlik ve beraberliğimizi artırmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu bilinçle çalışmalarımız hızla devam edecek." dedi.



İftara Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Yılmaz ve Cemil Kaplan ile belediye personeli katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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