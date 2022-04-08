Yerköy'de 12 şehit mezarının çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika
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Yerköy'de 12 şehit mezarının çevre düzenlemesi yapıldı

08.04.2022 12:14
Yerköy'de 12 şehit mezarının çevre düzenlemesi yapıldı

Yerköy Şehit Aileleri Derneği tarafından ilçeye bağlı köylerde bulunan şehit mezarlarının çevresi düzenlendi.

Yerköy Şehit Aileleri Derneği tarafından ilçeye bağlı köylerde bulunan şehit mezarlarının çevresi düzenlendi.

Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, AA muhabirine, köylerde 12 şehit mezarı bulunduğunu söyledi.

Ülkenin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını veren şehitler için ne yapılsa az olduğunu belirten Kepir, "Mezarların çevre düzeni yapıldıktan sonra, yakınlarının mezar başında oturup dua etmeleri için bank yerleştirildi. Mezar başlarındaki Türk bayrakları yenilendi. Yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

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Şehit, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yerköy'de 12 şehit mezarının çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika
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