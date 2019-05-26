Son Dakika Haberleri: Yerköy'de 700 aileye gıda yardımı

Yerköy'de 700 aileye gıda yardımı

59 dakika önce

Yerköy Ticaret Borsası Ramazan ayında 700 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yardımı yaptı.

Yerköy'de 700 aileye gıda yardımı, System.String[]
Yerköy Ticaret Borsası Ramazan ayında 700 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yardımı yaptı.

Ramazan yardımı kapsamında, hazırlanan 700 ihtiyaç sahibine erzaklar ulaştırıldı. Konuyla ilgili bir açıklamalarda bulunan Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Esatbeyoğlu, "Paylaşmanın en cömert olduğu, mübarek Ramazan ayında gücümüz imkanlarında yaklaşık 700 aileye yardım paketi dağıtımı yaptık. Meclisimiz ve personelimiz tarafından titiz bir tutum ile belirlediğimiz ailelere bu yardımları ulaştırmaya çalıştık. Özverili çalışmalarından ötürü yönetimdeki arkadaşlarıma ve ilgili personele teşekkür ediyorum. Allah bizlerin birliğini beraberliğini daim kılsın" dedi. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:01 Kaynak: İHA
Yerköy, Güncel
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