Yerköy'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerköy'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Yerköy'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

6 saat önce

Eğitim İş Sendikası Yerköy İlçe Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenledi.

Yerköy'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, System.String[]

Eğitim İş Sendikası Yerköy İlçe Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenledi.

Bozok Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Salonu'nda düzenlenen konserde Grup Abdal, sevilen eserlerini seslendirdi.

Eğitim İş Sendikası Yerköy İlçe Temsilcisi Osman Koçer, program öncesi yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "İlçemizde farklı bir etkinlik düzenlemek istedik ve Grup Abdal'ı müzik severlerle buluşturduk." dedi.

Grup üyelerinden Kerem Kekeç, Abdal'ın 4 yıllık bir grup olduğunu belirterek, "Abdallık geleneğini beğeniyoruz. Bunun için bu ismi verdik. Kendimizi onlara benzetiyoruz. Yerköy'e ilk gelişimiz, ilk konserimiz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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