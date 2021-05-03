Yerköy'de altyapı çalışmaları - Son Dakika

Yerköy'de altyapı çalışmaları
03.05.2021 15:19
Yozgat'ın Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde yapımına başlanan üç boyutlu kilitli parke taş döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.
Yozgat'ın Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde yapımına başlanan üç boyutlu kilitli parke taş döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.
Müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, çalışmalar bittikten sonra cadde ve sokakların modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.
Çalışmalar esnasında su, kanalizasyon rögarları ve elektrik sorunlarının da giderileceğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Haşim Kılıç Mahallesi'nde bulunan sokaklara yapılması planlanan üç boyutlu kilitli taş döşeme çalışmaları sürüyor. 12 bin metrekare alanın tamamı, üç boyutlu baklava dilimli parke taş yapılacaktır. Çalışmalar bittikten sonra cadde ve sokaklarımız modern bir görünüme kavuşacaktır." dedi.
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