Yerköy'de eğitim semineri düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi öğretmenlerine TÜBİTAK destek programları hakkında seminer verdi.



Okulda proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı verilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya 23 öğretmen katıldı.



Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "TÜBİTAK BİTO Destek Programları Özelinde Bilgilendirme, Proje Fikri Geliştirme ve Yazma Teknikleri" başlıklı eğitim semineri kapsamında TÜBİTAK destek programları hakkında bilgilendirmede bulundu ve özellikle BİTO (Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı) bünyesinde yürütülen ve 4000'li programlar olarak bilinen destekler hakkında detaylı bilgi verdi. Öğrencilerin gelişimi açısından çok faydalı programlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Böyükata, Fen Lisesi öğrencilerinin tamamının proje etkinlikleri ile aktif hale getirilebileceğine değindi. Proje fikri geliştirme bakımından izlenecek yolları ve öğrenci projelerinde öğretmenlerin proje danışmanlığı rollerini yürütürken bilmeleri gereken inceliklerden bahsetti.



Toplantı kapsamındaki eğitim etkinliğine, proje hazırlama ve yürütme süreçlerini öğrenmeye ilgi duyan öğretmenleri katıldı. Katılımcılara proje yazımında göz önünde bulundurulması gereken temel hususlar aktarıldı ve takip edilmesi gereken stratejiler anlatıldı.



Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptığı açıklamda; "Öğretmenlerimiz günün sonunda ve yorgun olmalarına rağmen aktif bir katılım sağladılar. Canlı geçen bir toplantı oldu. Okulda proje faaliyetlerinin artması temennisiyle katılan öğretmenlerimize ve bu buluşmaya vesile olan okul müdürüne teşekkür ederim" dedi.



Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi Müdürü Atakan Akdaş, eğitim seminerini veren yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata'ya teşekkür belgesi takdim etti. - YOZGAT