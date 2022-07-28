Sedir köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle S.B. ve kayınbiraderi T.B. arasında tartışma çıktı.

Yerköy 'de eşini tüfekle ateş ederek öldürüp eşinin kardeşini yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.

Kaynak: AA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta eşini öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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