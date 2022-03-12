Yerköy'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle program düzenledi.

Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen törende, edebiyat öğretmeni İsmet Öztürk tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nı nasıl yazdığı anlatıldı.

Öztürk, "Toplumların dokusunu oluşturan, dil, tarih, kültür, yurt, bayrak ve amaç birliği gibi öğelerdir. İstiklal Marşı'mız da bu ortak değerlerimizden biridir. O da bizim birlikteliğimize anlam ve önem katan ulusal duygu birliğinin simgesini oluşturmaktadır." dedi.

Konuşmanın ardında öğrenciler tarafından İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu, tiyatro oyunu sahnelendi.

Törene, Kaymakam Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.