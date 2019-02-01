Son Dakika Haberleri: Yerköy'de Kadın Girişim ve Sanat Merkezi Yapımı Devam Ediyor

Yerköy'de Kadın Girişim ve Sanat Merkezi Yapımı Devam Ediyor

1 saat önce

Yozgat'ın Yerköy İlçesi'nde yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanması beklenen Kadın Girişim ve Sanat Merkezi yapımı tüm hızla devam ediyor.

Yerköy'de Kadın Girişim ve Sanat Merkezi Yapımı Devam Ediyor, System.String[]
Yozgat'ın Yerköy İlçesi'nde yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanması beklenen Kadın Girişim ve Sanat Merkezi yapımı tüm hızla devam ediyor.

Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, fiziki ve genel durumu bakımından Yerköy'e yakışır bir Kadım Girişim ve Sanat Merkezini Yerköy'e kazandıracaklarını söyledi.

Başkan Ağaoğlu, "Yerköylü bayanlarımıza ait Sosyal ve Ekonomik olarak birçok etkinliği hayata geçirebilecekleri Kadın Girişim ve Sanat Merkezinin yapımına başlamış bulunuyoruz. İnşallah en kısa sürede bu güzel projemizi de tamamlayarak İlçemizin hizmetine sunacağız" dedi.

İlçede kadınlara yönelik Kadın Sanat ve Girişim Merkezi'nin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Başkan Ağaoğlu, "Kadın Sanat Merkezini de Kaymakamlığımızın yakınındaki 15 dekar alan üzerinde yapıyoruz. Kadınlara yönelik son derece modern bir merkeze ilçemiz kavuşmuş olacak. Yerköy'de kadınların arkadaşları ile ya da ailesi ile gidip sohbet edecekleri dinlenebilecekleri mekan sayısı çok azdı. Özellikle kadınlara yönelik olması projenin önemini daha da artıyor. İnanıyorum ki bu projelerin tamamlanması ile Yerköy'ümüz daha güzel bir görünüme kavuşacaktır. Bu vesile projemizin şimdiden ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Mehmet Ağaoğlu, Yozgat, Yerköy, Güncel
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