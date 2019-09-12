Yerköy'de madde bağımlılığı ile mücadele

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu, alkol ve maddelerin zararlarının anlatıldığı broşür dağıttı.

Belediye Başkan Ferhat Yılmaz, Haşim Kılıç Mahallesi Belediye Caddesinde kurdukları stantta, polis ve zabıta ekipleri ise ilçe merkezindeki kahvehane ve esnafı dolaşarak broşür dağıttı.

Stantta ilçe halkını bilgilendiren Başkan Yılmaz, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için anne ve babaların dikkatli davranması gerektiğin söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki uyuşturucu ile mücadele sadece emniyet birimlerimizin görevi değil, bu mücadele en başta aileleri aydınlatarak, toplumda farkındalık uyandırarak, gençleri bilinçlendirerek ve halkımızın desteğini arkamıza alarak yapılabilir. Uyuşturucu ile mücadeleyi il ve ilçe koordinasyonu bünyesinde yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte daha da arttırmalıyız. Etkin ve sonuç alacağımız yol ve yöntemlerle bu konuda daha dikkatli ve kararlı olmak durumundayız. Özellikle ailelerin uyuşturucu konusunda çok hassas davranması gerekiyor. Bu konuda en fazla yük ailelerimize düşüyor. Uyuşturucuya bulaşan çocuklarımızı kısa sürede kurtarmamız ve hiç bulaşmamış çocuklarımızı da bu konuda sürekli uyarıp uzak durmasını sağlamamız gerekiyor. Belediye olarak bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."

Yılmaz, konuşmasının ardından standa gelen vatandaşlara broşür dağıttı.